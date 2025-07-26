Atina sertleşti

Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında elektrik bağlantı projesine (GSI) yönelik haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi RAEK “Size Ödeme Yapacağız Sayın Manusakis” başlıklı haberinde Great Sea Interconnector -GSI yüklenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi AD-MİE Başkanı Manos Manusakis’in, Yunan kamuoyunu; Güney Kıbrıs’taki Enerji Düzenleme Kurulu RAEK’in elektrik bağlantısına ilişkin yükümlüklerini yerine getirmeyi reddettiği şeklinde inandırmaya çalıştığını ancak durumun farklı olduğunu yazdı.

Bazı Yunan basının dün, “RAEK’in; ADMİE’nin proje için yapılan ödemeler konusunda teslim ettiği verileri, bağımsız bir ortağına verdiğini ve verilerin doğruluğuna ilişkin görüşünü beklediği” şeklinde haberlerin yer aldığını yazan gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak RAEK’in, ADMİE Başkanı Manusakis’e, çarşamba günü gerçekleştirilen çevirim içi konferansta onaylanmış giderler karşısındaki hak ettiği gelirin ödenmesine ilişkin prosedürü tamamlama konusundaki iyi niyetini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre RAEK, iş birliği içerisinde olduğu denetim ofisine ADMİE’nin sunduğu verileri verdiğini ve bunun kontrolü ile ödeme yapılması sürecinin uygulanması için yeşil ışık beklediğini teyit etti.

Gazete bu denetim sürecinin birkaç gün sürebileceğini ve büyük bir olasılıkla RAEK’in gelecek hafta, elektrik tüketicilerinin faturalarının borçlandırılması sürecini başlatacağını da yazdı.

Miçotakis’ten GSI açıklaması

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Yunanistan Başbakanı Konstantinos Miçotakis’in bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada GSI konusundan da bahsettiğini yazdı.

Habere göre Miçotakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısı projesinin her durumda, jeopolitik koşulların uygun olduğu ayrıca Güney Kıbrıs ile askıda kalan konular kapandığı zaman, ileriye götürüleceğine dair inancını dile getirdi.

Bağlantının jeopolitik uzantısı konusunda Miçotakis, “Şu veya bu şekilde proje gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.

Miçotakis açıklamasında ayrıca kendileri için kabul edilemez olan bazı soru işaretlerini gündeme getirdiğini bununla birlikte Türkiye’nin bir yandan AB’ye yaklaşması diğer yandan da bir Avrupa projesini engellemesinin de mümkün olmadığını söyledi.