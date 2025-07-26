Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin trafik ve kimlik kontrolü sırasında kullanımındaki kiralık araçta yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu bulunan Rıza Bahadır Yurdagül hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 16 Temmuz saat 22.15 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında zanlının kullanımında bulunan kiralık aracın durdurulduğunu söyledi. Polis; yapılan aramada aracın orta konsolunda paketlenmiş şekilde yeşil reçeteye tabi 5 adet, toplam 300 mg Lyrica hap, ayrıca zanlının pantolon cebinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü madde bulunduğunu aktardı. Zanlının ardından ikametgahında da arama yapıldığını kaydeden polis; herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadığını belirtti. Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkede kalıcı bağının bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.





