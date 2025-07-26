Olayın şokunu yaşıyor

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta 4 yaşındaki Yusuf Mutlu’nun hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan ablası Ümmü Mutlu “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci bir eylemle başkasının ölümüne sebep olmak” suçlamasıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis; olayın 24 Temmuz 2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Haspolat’ta meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlı Ümmü Mutlu’nun, Çimen Sokak’taki ikametgahlarının garaj yolunda kullanımında bulunan LB 087 plakalı salon aracı geri geri çıkarıp durdurduğunu; çalışır ve geri vitesi takılı şekilde bırakarak ihmalkar bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; zanlının araçtan indikten sonra, aracın kendi kendine hareket ettiğini ve o esnada avluda bulunan küçük kardeşi Yusuf Mutlu'nun üzerinden geçtiğini açıkladı.

Olayda ağır yaralanan Yusuf Mutlu’nun ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade eden polis; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Polis; yapılan otopside çocuğun beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.