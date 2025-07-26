Tutuklu yargılanacak

Ercan Havalimanı’nda çıkış işlemleri sırasında bagajında bir adet mermi bulunan Muhammed Öner, “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru; zanlının 23 Temmuz 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’nda çıkış işlemleri sırasında x-ray cihazından geçerken valizinde bulunan şortun cebinde bir adet 9 mm çapında tabanca mermisi tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan araştırmada zanlının söz konusu mermiyle 29 Haziran 2025 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını tespit ettiklerini kaydetti. Polis, tabanca mermisinin emare olarak alındığını; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Polis, balistik incelemeye gönderilen mermiyle ilgili raporun çıktığını; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme; zanlının bir ay süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.



