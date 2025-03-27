Sonuç bekleniyor

Girne’ye bağlı Karşıyaka’da gerçekleştirilen Abluka Operasyonu’nda silah, mermi ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 25 yaşındaki Serdar Ablak dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 8 gün süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Operasyonda ele geçirilen silahın balistik incelemeye, uyuşturucunun ise analize gönderildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; alınan ihbar üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerinin 22 Mart 2025 tarihinde operasyon düzenlediğini söyledi. Polis; operasyon kapsamında Karşıyaka’da sakin zanlının evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi; yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

İfadesine bir kişinin adını verdi

Polis memuru; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk alındığını; bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini söyledi.

Polis; Serdar Ablak’ın verdiği itiraf içerikli gönüllü ifadesi doğrultusunda bir kişinin daha tespit edildiğini ve şuan arandığını kaydederek, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade etti. Serdar Ablak’ın birden fazla sabıkası olduğunu belirten polis; ülkedeki statüsünün araştırıldığını dile getirdi. Alınması gereken ifadeler, beklenen raporlar olduğunu kaydeden polis; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.