İfadeler alınıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kıskaç Operasyonu’nda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 8 gün ek tutuklama emri alınırken, ele geçirilen 300 gram hintkeneviri ile 2 gram kokainin analize gönderildiği belirtildi. Ayrıca zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağı, bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis; saat 12.00 sıralarında Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın Lefkoşa’da kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındığını belirtti. Polis; zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, 2 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu; zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağını; bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 8 gün daha polis hücresinde kalmasına emir verdi.

