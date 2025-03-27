Gözlem yapıldı

KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER) ile Girne Belediyesi işbirliğinde hayat bulan izcilik faaliyetleri kapsamında, ‘Adım adım ülkemi tanıyorum’ projesi gerçekleşti. 22 Mart Cumartesi günü düzenlenen etkinliğe çok sayıda izci katıldı. Tüm izciler gezi/gözlemden büyük zevk alarak, bitkilere dokunarak koklayarak, çiğneyerek isimlerini, türlerini ve faydalarını öğrendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; başvuru hakkında bilgi almak isteyenlerin 0548 861 20 64, 0548 862 06 88’nolu telefonlara ulaşabileceği açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025, 09:51