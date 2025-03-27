‘Şok’ değişim

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ait Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki trafolarda meydana gelen yangından 2 gün sonra kurumun yönetim kurulu başkanı değiştirildi.

Hükümet, Başkan Hüseyin Paşa’nın yerine Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın eski başkanı Kubilay Özkıraç’ı atadı. Özkıraç ilk açıklamasında trafo yangınına değinerek, bunun sabotaj olduğunu söyledi.

Sendikanın şimdiki başkanı Ahmet Tuğcu “Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun başına eski bir sendikacının getirilmesi son derece manidardır” dedi.

Tuğcu ayrıca, Özkıraç’ın aleyhindeki savcılık dosyasının tamamlandığını iddia etti. Özkıraç ise Diyalog Medya’ya yaptığı açıklamada “Suçum varsa yargılanmaya hazırım” dedi.

El-Sen tepkili

Kubilay Özkıraç’ın Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanlığına getirilmesi tartışmaları beraberinde getirirken,

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu, yapılan atama konusunda basın açıklaması yaptı.

Kıb-Tek Genel Müdürlük binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de yer alarak destek belirtti.

El-Sen Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Ahmet Tuğcu, “Öncelikle, Bakanlar Kurulu tarafından önceki gün itibarıyla Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan eski El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç'a 'hayırlı olsun' diyelim.” diyerek sözlerine başladı.

“Normal şartlarda bu cümlenin devamında, "görevinde başarılar dilemek' de adettendi.” şeklinde konuşan Tuğcu, El-Sen Yönetim Kurulu olarak bu yeni dönemin 'başarıyla’ anılacağına dair en ufak bir inançlarının olmadığını belirtti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun başına, eski bir sendikacının getirilmesinin son derece manidar olduğunu ifade eden Tuğcu, “Soru şudur; Başbakan Üstel mi bir anda 'halkçı' olmuştur, yoksa saf değiştiren Sayın Özkıraç mıdır?” ifadesini kullandı.

Mali rapor aklanmadı

Kubilay Özkıraç'ın El-Sen Başkanlığı görevinin 6 Ağustos 2022’de gerçekleştirilen genel kurulla sona erdiğini hatırlatan Tuğcu, şöyle devam etti:

“Benim de genel sekreterlik görevine seçildiğim bu genel kurul, El-Sen açısından bir ilke şahitlik etmiştir. Özkıraç dönemi, 'mali raporu aklanmayan' ilk sendika başkanı olarak tarihe geçmiştir.

Görevi devralmaya gittiğimizde sendikanın karar defterinin, bilgisayar hard diskinin ve sendikaya ait iki adet laptopun da kayıp olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda polise suç duyurusunda bulunduğumuz ve Lefkoşa Adli Şube’nin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği hepinizin bilgisindedir. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğim bilgide, dosyanın tamamlanıp Başsavcılığa gönderildiği yönündedir.”

Tuğcu, bu atamanın üst yönetimin yeni bir yöntem deneyip El-Sen'i bölüp-parçalamaya çalışarak dağıtmak ve Kıb-Tek'in özelleştirilmesinin yolunu kolaylaştırma operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Alnım ak, yüreğim temizdir

Tartışmalar sürerken, Tv2020’de Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Özkıraç iddialara cevap verdi. Özkıraç şunları söyledi:

“Sayın Başbakan Ünal Üstel’in takdiriyle yönetim kuruluna atandım. 36 yılda kazandığım tecrübelerimi yönetici olarak devam ettireceğim. Göreve dün başladım ve Lefkoşa’daki merkez binada oda oda gezdim.

Çalışanlar kuruma gelmekten mutlu değil, çalışma düzeni ortadan kalkmıştır. Bunun birinci sorumlusu El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu’dur. Tuğcu, kamuoyunun önüne çıkıp aklanmadığımı söyledi. Her konuda yargılanmaya da hazırım, alnım ak, yüreğim temizdir.”

Trafolar yakılmak istendi

Kıb-Tek’in Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki trafolarında meydana yangınla ilgili ise şunları ifade etti:

“Aldığım bilgiye göre; olay sabotajdır. Trafolar yakılmak istendi, bu açıkça ortadadır. Yapanlar cezasını çekecek. Polisle bu konuyu konuşacağım ve kamuoyuna açıklayacağım. Polisin bu olayı açığa çıkaracağına inanıyorum. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.”



Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025, 09:46