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İftarda müjde verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de bayram tatilini 9 güne çıkardıklarını açıkladı

İftarda müjde verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bayramı takip eden 3 gün de idari izinli sayılacaklarını belirterek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler İle İftar Programında konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bazı TV ve şirketlere yönelik boykot kararını sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu Pazartesi ve Salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.
Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, emekçilerle bir araya geldiği iftar programında gündemi de değerlendirdi.

"Muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.
Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.
 

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 7 saat Önce

Ahbabım sanki kendi cebinden veriyormuş gibi müjde veriyor...

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

5 günun 2 günü tatil iken diger üçü de tatil olsun diyen ilk geri zekalı olarak da tarihe geçtin. Tüm cibiliyetsizliklerini örtmek için rüşvet veriyorsun. Yemin ederim senin konuşma ve eylemlerin Aziz Nesinin haklı olduğunun ispatıdır.

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

Emekliye çalışana asgari ücretliye para yerine gaz veriyorsun. Para önce benim sonra gaggariyalarımın izin sizin olsun diyorsun. Cehalete beter olsun!

Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Cehalete konuşuyorsun. Türk milletinin beyinsiz kesimini değerli maden gibi işliyorsun. Rüşvet gibi izin vermek müjde mi oldu? Katar emirinden uçak rüşveti alırken de itibardan tasarruf olmaz dedin. Pandemide Rezil halini bile Dünya bizi kıskanıyor diye cehalete sattın. Sen milleti yozlaştırma beyinsizleştirme görevi yürütüyorsun. Sana inanan cahillere bin beter olsun! Amin

Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Hergün izin ver, hergün müjde olsun!

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