Nostalji yaşandı

İskele Belediyesi 14. Kültür & Sanat Günleri kapsamında bölge okullarında eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde gerçekleştirilen etkinlikte unutulmuş çocuk oyunları oynandı. Çocuklar halat çekti, bile yuvarladı, sek sek oyunu oynadı.

Keyifli geçen etkinliğe öğretmenleri eşliğinde katılan çocukları Uluslararası Folklor ve Geleneksel Sanatlar Festivalleri Konseyi Çocuk Komitesi de yalnız bırakmadı.

Etkinliğin ardından çocuklara Kıbrıs lezzetleri de tanıtıldı ve ikram edildi.





Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025, 09:51