Avrupa'da hayat normale dönüyor

Başarılı aşılama çalışmaları yürüten Avrupa ülkelerinde, Coronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan önlemler bir bir hafifletiliyor. Ancak virüsün Hindistan mutasyonu yayılmayı sürdürmesi de yetkilileri endişelendiriyor.

Birçok Avrupa ülkesi Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri adım adım hafifletiyor. Fransa'da restoran ve kafelerin kapalı bölümleri de hizmet vermeye başladı. Güzel havayı fırsat bilen Fransızlar önlemlerin de azalmasıyla kafe ve restoranlara akın etti. Mağaza ve sinemalarda izin verilen kişi sayısı artırılırken, spor salonları ve yüzme havuzları belirli koşullarla yeniden açıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı da gece 21.00’den 23.00'e kaydırıldı. 30 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların tamamen kaldırılması hedefleniyor. Belçika'da da Fransa'ya benzer görüntüler var. Hükümetin "yaz planını" devreye sokmasıyla restoranlar içeride müşteri kabul etmeye başlarken, kısıtlı sayıda kişi ile sinema ve tiyatro gibi kapalı alanda etkinliklere izin verildi. Yetkililer, virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının ülkede yayıldığı konusunda uyardı. Halkı aşı olmaya çağırdı.

Maske takma zorunluluğu kaldırıldı



Almanya'nın Münih kentindeyse düşen vakalar nedeniyle halkın maske takma zorunluluğu kaldırıldı.İngiltere'de ise Delta varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Vakaların tekrardan yükselişe geçtiği ülkede, hükümet kademeli açılma planını ertelemeyi gözden geçiriyor. Sağlık Bakanlığı varyantın yayılmasını engellemek için bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getirilmesi tavsiyesinde bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kısıtlamaların 21 Haziran'da sona erebileceğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.