‘Rehavete kapıldı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin rehavete kapıldığını ve eğitimde hiçbir planlamanın yapılmadığını savundu.

Erhürman, Nihat Yılmaz başkanlığındaki Eğitim Beklemez İnisiyatifi’ni kabul ederek, eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre; parti olarak konuyu Meclis’te gündeme getirdiklerini ancak azınlık hükümetinin “Muhalefettesiniz diye böyle konuşuyorsunuz” tepkisi verdiğini ifade eden Erhürman, bir inisiyatif kurup bu konuları dile getirmenin Meclis’te dile getirmek kadar değerli olduğunu belirtti.

Hükümetin internet üzerinden verilen eğitimin okuldaki eğitimi karşılıyormuş şeklinde bir hava çizdiğini ifade eden Erhürman, “Çocukları uzak tutmaya çalıştığımız şey, şu an onların eğitim için kullanabileceği tek araç haline geldi. Bağımlılığı daha da artıran bir süreç yaşadık. Okulda koşmaları oynamaları mümkündü, şimdi spor faaliyetlerinden de uzak kaldılar. Beden ve göz sağlıkları açısından kritik bir noktadayız” dedi.



Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri eğitimde bir planlama yapılması gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, “Gerek yükseköğretimde gerek normal eğitimde plan program yok. Eylül ayı için hazırlanacak programın şimdiden açıklanması ve o planlar üzerinden konuşmamız gerekirdi. Muhalefetin de içine dahil edildiği süreçlerde konuşulması gerekirdi ki biz de katkı koyabilelim” dedi.

Yılmaz: Tamiri zor yaralar açıldı

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına konuşan Nihat Yılmaz da, geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sürecinin en başından beri çocukların evlere hapsolduklarını ifade etti.

2020 yılında Nisan ayından Temmuz’a kadar sıfır vaka gidildiğini ancak bu sürecin hiç kimse tarafından değerlendirilmediğini kaydeden Yılmaz, “Çocuklarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Arkadaşlarını göremediler. İşin akademik boyutundan çok psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimleri etkilendi. Tamiratı zor yaralar açılmaya devam ediyor” dedi.

Yılmaz, konunun ülkenin en önemli konusu haline getirilmesini isteyerek, CTP’den de destek talep etti.