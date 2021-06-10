Yüzde 54 ile ilk sırada

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin ardından yeni oluşan meclis çerçevesinde siyasi partilerin meclis başkanlığı için görüşmeleri sürerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabinesinde yeni değişikliklere gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alithia gazetesi: “Vatandaşlar Annita’ya Oy Veriyor – Anastasiadis Bakanlar Kurulu’nda Değişiklik Yapacağını Doğruladı – Andros ve Nikolas Meclis Başkanlığı İçin Aday” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberlerinde, Rum meclis başkanının kim olacağına dair siyasi partiler arasında görüşmelerin sürüdüğü bir ortamda, halk arasında yapılan bir anketin, DİSİ’nin adayı Annita Dimitriu’yu öne çıkardığını yazdı.

Gazete, 7 Temmuz tarihinde 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonucunda oyların yüzde 54’ünü toplayan DİSİ adayı Annita Dimitriu’nun halkın seçimi olarak ortaya çıktığını aktardı.

Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi’nin adayı Haralambos Theopemptou’nun yüzde 36 oy aldığını vurgulayan gazete, diğer adayların halk desteğinin ise yüzde 29 ila 16 arasında değiştiğini belirtti.

Kiprianu da aday

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da dünden itibaren meclis başkanı adayları listesine adlarını yazdırdıklarını belirtti.



Kiprianu ve Papadopulos’un dün adaylıklarının resmileşmesinin ardından aday sayısının beşe yükseldiğini yazan gazete, DİSİ’nin adayı Dimitriu’nun ve Çevrecilerin adayı Theopemtou’nun yanı sıra ELAM adına Hristos Hristou’nun da aday olduğunu hatırlattı.Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, kabinesinde değişikliğe gideceğini resmen duyurduğunu yazdı.Habere göre Anastasiadis dünkü açıklamasında, meclis başkanı seçiminin tamamlanmasının ardından parti başkanlarını toplantıya çağıracağını ve daha geniş tabanlı yeni bir hükümet için istişarelerde bulunacağını ifade etti.