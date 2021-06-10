Karayolları yenilenecek

KKTC'de 10 yıl içerisinde 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara’da temaslarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Bakanlıkta görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Karaismailoğlu, Bakan Canaltay’ı ülkede ve bakanlıkta ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

“Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ortak tarihi ve kültürel yapısı ile ‘etle tırnak’ gibidir. Ülkelerimizin kaderi, dünü, bugünü ve yarını ortaktır” vurgusu yapan Karaismailoğlu, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşumuzu ve desteğimizi dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz” dedi.

10 yıllık proje

TC ile KKTC arasında mevcut karayolu anlaşmalarını yenileyerek, 11 Şubat 2021’de Karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü’nü imzaladıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Karayolu anlaşmalarımızı 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC’de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz.

Gemi trafik hizmet sistemini kuracağız

KKTC’nin karayollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğinin güçlenerek devam ettiğine dikkat çeken Adil Karaismailoğlu, bu yıl imzalanan anlaşmalarla, iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ni kuracaklarını açıkladı ve “Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir” dedi.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında gemi arama kurtarma faaliyetleri ile KKTC’deki limanların özelleştirilmesi çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik’te ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Karaismailoğlu, KKTC ile Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını geliştirerek sürdürdüklerini de belirtti.



Karaismailoğlu, TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı’nda 1. Etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Canaltay: Türkiye KKTC’nin dünyaya açılan kapısı

Bakan Canaltay da yaptığı konuşmada KKTC olarak ulusal kalkınmada en büyük işbirliğinin her zaman Türkiye ile olduğunu söyledi.

Canaltay, Türkiye’nin KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunun altını çizerek, “Ne mutlu bize ki yanımızda Anavatanımız vardır ve bu iş birliklerini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Canaltay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, göreve geldikleri günden bugüne Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek, daha da güçlü hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin KKTC’de birçok projesi olduğunu dile getiren Bakan Canaltay, bu projelerin hayat bulması, hızlanması ve daha birçok projenin yürütülmesi için Bakan Karaismailoğlu’nun gösterdiği desteğe, işbirliğine teşekkür etti.

Bakan Canaltay, Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Canaltay temasları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Canaltay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Canaltay, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.