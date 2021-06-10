Hızlı ve güvenli

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca aşılamanın bugünden itibaren 45 yaşa düşürüleceğini, gelecek Pazartesi günü ise 40 yaş üstü tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini duyurdu. Bakan Koca yerli aşıyla ilgili önemli açıklamalarda da bulundu...

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda aşılama programı ve yerli aşı çalışmalarının ele alındığını belirtti.



Artık hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı telkinleri için değil, normalleşmeyi dahanasıl sağlayacaklarına yönelik bilgiler vermek için açıklama yaptığına işaret eden Koca, şöyle konuştu:"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz."Bakan Koca, güvenle eski günlere dönülebilmesi için üç konunun önemine dikkati çekerek "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın (Bugün) itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.