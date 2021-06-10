Güven tazeledi

Hüseyin ÇİÇEK

Adıyamanlar Kültür ve Dayanışma Derneği, gerçekleştirdiği olağan genel kurulda yeni yönetim kurulunu belirledi.

Gazimağusa Ali Mahir Parkı’nda 29 Mayıs 2021 cumartesi günü sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul kapsamında Adıyaman Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması, mevcut AKDD başkanı Hüseyin Kayalar tarafından yapıldı.



Konuşmasında Kıbrıs’ta yaşayan Adıyamanlıların birlik ve beraberliğine vurgu yapan Kayalar, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin kültürleri gelecek nesillere aktarmanın birinci koşulu olduğunu ifade etti.“Toplumlar, geçmişten gelen kültür ve birikimlerini, dernekler aracılığı ile yaşatır ve geleceğe taşır ve bunu başarabilen topluluklar daha güçlü, daha dayanıklı olurlar” diyerek sözlerine devam eden Kayalar, dernek olarak Kıbrıs’ta yaşayan tüm Adıyamanlıları aynı çatı altında, birlik olmaya davet etti.

Yönetim kurulu

Hüseyin Kayalar’ın tek başkan adayı olduğu genel kurulda, yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

Gazi Akıncı, Ahmet Tellal, Fadime Ülger, Zeynel Tutal, Ayhan Arık, Fikret Deniz, Kazım Korkmaz ve Hasan Demir.

