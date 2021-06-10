Güney'de nüfusun yüzde 56,5’i ilk doz aşısını oldu

Güney Kıbrıs’ta 7 Haziran’a kadar Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 56,5’inin ilk doz, nüfusun yüzde 37’sinin ikinci doz aşılamayı tamamladığı açıklandı.

Rum kesiminde aşı portalının 23-27 yaş için açık olduğunu ve 10 bin 250 müsait aşı randevusundan yalnızca 5 bin 540’ının ayarlandığını belirten Fileleftheros gazetesi, sıranın18-22 yaş grubuna geldiğini duyurdu.

Şu an ellerindeki aşı miktarlarının nüfusun tamamının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu dile getiren Rum Tıp Hizmetleri Müdür Yardımcısı Olga Kalakuta ise açıklamasında, hâlihazırda 50 bin doz AstraZeneca aşısı teslim aldıklarını ve bunun ikinci doz aşılar için kullanılacağını belirtti.

Kalakuta, her Pazartesi, Güney Kıbrıs’a 50 bin doz Pfizer aşısı geldiğini de ifade etti.



Öte yandan gittikçe daha az vatandaşın aşılanma konusunda istek belirttiğini ve randevuların da bu sebepten dolayı kullanılmadığını yazan gazete, ilk doz aşısını olanların oranının yüzde 50’ye yükselmesinin ardından, aşı akışında hafif bir yavaşlama gözlemlendiğini, bunun ise Sağlık Bakanlığı’nın Astrazeneca ve Johnson&Johnson aşılarının 50 yaş altındaki kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmasının ardından başladığını ekledi.

Yeni açılımlar gündemde

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise bugünden itibaren Güney Kıbrıs’ta, bazı kısıtlayıcı önlemlerin gevşetileceği belirtildi.

Rum kesimindeki epidemiyolojik durumun iyi olmasının aynı zamanda aşılanan kişilerdeki artışın gevşeme önlemlerinin üçüncü aşamasının uygulanmasına izin verdiğini kaydeden gazete, buna göre yarından itibaren sokağa çıkma uygulamasına son verileceğini haber verdi.

Bugünden itibaren sosyal toplantı ve etkinliklere izin verileceğini, aynı zamanda gece kulüplerinin de açılacağını anımsatan gazete, evlerde daimi olarak ikamet edenler ve çocuklar da dâhil olmak üzere en fazla 20 kişinin bulunabileceğini belirtti.

10-30 Haziran tarihleri arasında düğün ve vaftiz törenlerinde yemekli organizasyonlara izin verileceğini de kaydeden gazete, 16 Haziran’dan itibaren ise oyun alanları, lunaparklar ve tematik parkların açılacağını ekledi.