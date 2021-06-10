Çalışmalar incelendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi için çalışmalarını yürüttüğünü ve istişarelerini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte dün sabah, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Özel Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimin ne kadar yerinde ve etkili olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Pandemi döneminde eğitim çalışmalarının eksiksiz devam ettiğini öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, okul müdürüne, özveri ile çalışan tüm öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar: Bu çocuklar bizim

Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin çalışmalarını yürüttüğünü ve istişarelerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır, devletimizin imkanları çerçevesinde mutlaka onların toplumda değerli bireyler olarak yetişmeleri ve topluma kazandırılmaları için eğitim sisteminin geliştirilmesini her zaman vurgulamaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC geliştikçe, özel yatırımlarla beraber yasalar çerçevesinde yapılacak katkıların ve sponsorlukların ihtiyaçları giderebileceğini belirterek, bu konuda gerekli katkıların yapılabilmesi için çağrıda bulundu.

Sibel Tatar: Çocuklara fırsat verelim



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ziyaret sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi iş birliğinde özel gereksinimli bireylerden oluşan ve özel eğitim okullarına devam eden çocukların yer aldığı koronun olgunlaşma aşamasına geldiğini açıkladı.Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Laden İnce ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in yürüttüğü proje kapsamında müzik öğretmenleri desteği ile çalışılarak müziğe yatkın ve müzik eğitimi alabilecek çocuklar içerisinden seçmeler yapılacağını belirten Sibel Tatar, “Bu proje bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bu çocuklarımızı sahnede görmek, başarıları için fırsat vermek arzumuzdur” dedi.Tatar, 18 yaş altı özel eğitim merkezinde yer alan spor salonu, seramik atölyesi, mum-alçı atölyesi, mutfak atölyesi, baskı ve ahşap atölyesi, boya atölyesi, dikiş atölyesi ile müzik atölyesini gezdi.

Maraş’ı gezdi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mağusa Belediyesi’ne ziyarette bulunarak, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.

Tatar ziyaretinde, kapalı Maraş’ın açılımı ile yürütülen altyapı çalışmalarını memnuniyetle izlediğini ifade ederek, tüm belediye çalışanlarını Belediye Başkanı İsmail Arter’in nezdinde kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediyesi ziyaretinin ardından Maraş’ı ziyaret etti. Maraş’ta yakında açılacak olan çay bahçesi ve halk plajını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.