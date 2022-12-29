Azim ve mücadele

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında Rus güçlerince ele geçirilen bin 800'den fazla yerleşim yerinde tekrar kontrolü sağladıklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev’de Ukrayna Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya’ya karşı devam eden savaşta, Ukrayna halkının dünyaya birlik olmayı gösterdiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Ulusal renklerimiz (bayrak renkleri),tüm dünyanın uluslararası bir cesaret sembolüdür. “dedi.

Rusya’nın saldırılarına karşı inançlı bir şekilde mücadele vermeye devam ettiklerini dile getiren Zelenskiy, “Ukrayna mutlaka kazanacak.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, Ukrayna’da savaş başlatmakla sadece ülkesini değil, Batı ülkelerini de tehdit ettiği yorumunda bulunan Zelenskiy, “Artık Batı’da hiç kimse Rusya’dan korkmuyor ve korkmayacak.” diye konuştu.

“Ukrayna AB üyeliğini hak etti”

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya karşı bugün Ukrayna’ya silah desteği yaptığını belirten Zelenskiy, “Ve tarihte ilk kez, Avrupa Birliği bu tür büyük ölçekli saldırılara karşı savunma yardımı yapıyor.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, AB’nin ülkesine bu yıl “aday ülke” statüsünü verdiğini hatırlatarak, “Ukrayna bu statüyü çoktan hak etti.” dedi.

Ülkesinin bir AB üyesi olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda müzakerelere başlamanın zamanı geldi.” diye konuştu.

Savaşın başladığı ilk dönemlerde Rus güçlerinin başkent Kiev’e de girmeye çalıştıklarını ama Ukrayna ordusunca geri püskürtüldüklerini ifade eden Zelenskiy, “Ukraynalı askerler işgalcileri Kiev’den kovdu ve bu, tam ölçekli savaşta ilk dönüm noktasıydı.” dedi.

Kendilerine desteğinde bulunan ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, bu silahlar sayesinde Ukrayna ordusunun başarılı karşı saldırılar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Zelenskiy, “Ukrayna’nın 1800’den fazla şehir ve köyünü işgalcilerden kurtarmayı başardık.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın da silah üretecek imkanlara sahip olduğunu, bazı silahları ürettiğini, bazılarını da yeni üretmeye başladığını aktaran Zelenskiy, “Ukraynalı silah markalarının da tüm dünyanın ilgisini çekeceği zamanın geleceğinden emin olabilirsiniz.” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna halkının uzun süredir hayal ettiği zafere doğru ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

