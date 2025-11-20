Barış için çözüm  arayışı sürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle yeniden devreye alınmasının faydalı olacağı görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy’i Türkiye’de yeniden ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla çözümü konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, önceki temaslar sonrasında Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, özellikle insani konularda ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Erdoğan, İstanbul sürecinin sonuç odaklı bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, artan saldırıların ve can kayıplarının hem Ukrayna hem de Rusya açısından telafisi güç yıkımlar yarattığını vurguladı. Bu nedenle sürecin tekrar devreye girmesinin önemine dikkat çekti ve uluslararası aktörleri yapıcı tutum sergilemeye çağırdı.

10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Erdoğan, Zelenskiy ile ikili ilişkilerin de ele alındığını belirtirken, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verilen desteği yineledi. Kırım Tatarları’na yönelik desteklerinin süreceğini söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedeflerinin korunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, adil ve kalıcı barışın sağlanması için Rusya ile görüşmeye açık olduklarını ve bu süreçte müttefiklerin dahil olmasını önemsediklerini dile getirdi.

Zelenskiy: Türk diplomasisine güveniyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Türkiye’ye verilen destek için teşekkür etti. Türk diplomasisinin gücüne güvendiklerini söyleyen Zelenskiy, Türkiye’nin Rusya’da anlaşılabilir bir aktör olmasının önemine dikkat çekti.

Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği desteğin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Savunma alanındaki işbirliği, güvenlik garantileri ve diplomatik süreçlerin görüşmede detaylı biçimde ele alındığını söyledi. Savaşın sona ermesi için adil barışın şart olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya’nın savaşın hiçbir şekilde ödüllendirilemeyeceğini anlaması gerektiğini ifade etti. Zelenskiy, Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasının ancak Türkiye ile mümkün olabileceğinin altını çizdi. Ayrıca asker ve sivil esirlerin, özellikle Kırım Tatar tutukluların geri dönmesi için esir değişimi mekanizmasını yeniden başlatmak istediklerini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte önemli bir rol oynadığını söyleyen Zelenskiy, yıl sonuna kadar esir değişimlerinde somut sonuç elde etmeyi umduklarını ifade etti.

