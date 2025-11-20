3 ayda yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Sami Doğan Motors isimli iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar H.A. (E-20) ile M.E.N. (E-19), H.İ.K., (E-29), R.E.D., (E-25), M.M.B. (E-28), E.A. (E-25) ve H.Ç. (E-38), yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların olaydaki rolleri aktarılarak, tutuklu yargı talep edildi. Mahkeme; zanlıları 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, H.Ç.’nin kullanımındaki TIR’a 2 silah ve mermi gizleyerek, 19 Ekim’de ülkeye soktuğu ve 20 Ekim’de E.A.’ya verdiği belirtildi. E.A.’nın ise silahlardan birini tetikçilere verdiği açıklandı. H.İ.K., R.E.D. ve M.M.B.’nin ise olayla ilgili bilgileri olduğu ve bunu sakladıkları kaydedildi.

Silahlı saldırının Ekim ayında planlandığı bilgisi elde edilirken, tüm bunları organize eden şahsın 30 Ekim’de H.Ç.’nin TIR’ına gizlenerek, ülkeden kaçtığı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar H.A. ile M.E.N.’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Maraton marka tabanca ile Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve bir adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, olayda kullanılan tabanca, zanlıların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzeydoğu istikametindeki dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların olaydan kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Tetikçiler itiraf edince silahı veren şahıs tutuklandı

Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerin, silahı E.A.’dan aldıklarını itiraf ettiklerini ifade etti.

Polis, E.A.'nın 8 Kasım’da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı E.A.'nın kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokak’taki adresinde mahkeme emri ile yapılan aramada apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı E.A.'nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, silahı H.Ç.’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

TIR’la silah taşıdı, adam kaçırdı

Polis, yurt dışında olduğu belirlenen H.Ç. hakkında tutuklama emri alındığını, 16 Kasım’da Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandığını söyledi.

Polis, H.Ç.’nin ifadesinde 19 Ekim’de 2 silahı ve mermileri TIR aracının şoför koltuğu altına gizleyerek, ülkeye soktuğunu, 20 Ekim’de E.A.’ya verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı H.Ç.’nin 30 Ekim’de ise aranan bir şahsı TIR’a gizleyip, yurt dışına kaçırdığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olarak R.E.D., M.M.B. ve H.İ.B.’nin de tutuklandığını söyledi. Polis, bu zanlıların olayı bildiklerini ancak polise bildirmeyerek, suçu örten suçu işlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı R.E.D.’nin 85 gün, zanlı E.A.’nın 195 gündür ülkede kaçak olduğunu söyledi. Polis, H.İ.K.’nin öğrenci olduğunu, 2022 yılında Girne’de meydana gelen yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından 8 Mart’ta teminata bağlandığını, ancak bulunamadığı için davasının tebliği edilemediğini, bu dosyanın canlandırılacağını açıkladı. Polis, H.A., M.E.N., M.M.B. ve H.Ç.’nin ülkede turist statüsünde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlılardan alınan kan örneklerinin DNA analizi için Türkiye’ye gönderileceğini, silahlarla ilgili balistik inceleme sonunun henüz çıkmadığını, cep telefonlarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti. Polis, meydana gelen olayın son zamanlarda artış gösteren ve toplumu tedirgin eden suçlardan olduğunu belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.