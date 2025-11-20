Yeni tanıklar dinlendi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesi’nde “kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından yargılanan Kıbrıslı Rum A.K. ve A.K.’nin duruşmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar dün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada üç tanık dinlendi ve yeni emareler mahkemeye sunuldu.

İddia makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler, ilk olarak Cürümleri Önleme Şubesi Amiri İbrahim Kont’u dinletti. Kont, 23 Temmuz’da Girne’de meseleyle bağlantılı bir emlak şirketinde ekibiyle arama yaptıklarını, arama sonucunda üç bilgisayar kasası, üç USB bellek, bir harici disk, bir hafıza kartı ve A.U.’ya ait cep telefonunu emare olarak aldıklarını, A.U. isimli emlakçıyı tutukladıklarını açıkladı. Elde edilen eşyalar mahkemeye emare olarak sunuldu.

Diğer tanıklardan Muhaceret Şubesi’nde görevli polis memuru Zafer Yıldız, sanıkların son dört yıl içinde KKTC’ye giriş-çıkış kayıtlarını emare olarak sundu. Tercüman olarak görev yapan Sivil Hizmet Görevlisi Mine Yanardağ ise sanıklardan alınan ifade süreçlerine dair bilgi verdi ve sanıkların aracında bulunan mavi klasörü Yunancadan Türkçeye çevirdiğini mahkemeye aktardı.

Duruşmada başka tanığın hazır olmaması üzerine dava dinlenmek üzere bugüne ertelendi.

