Etkinliğe anlam kattı

Girne’de düzenlenen 1. Uluslararası Türk Müziği Çalıştayı ve Koro Günleri, 14–18 Kasım tarihleri arasında Acapulco Hotel’de gerçekleştirildi. Koro Günleri’nin açılışı Girne Limanı’nda bando eşliğinde düzenlenen “Kansere Karşı Farkındalık Yürüyüşü” ile yapıldı.

Bahar Esintileri Sanat Derneği’nin açıklamasına göre; etkinliğe derneğin Türk Müziği Korosu ile Türkiye ve İngiltere’den toplam sekiz koro katıldı. Çalıştayın açılışı Başbakan Ünal Üstel tarafından yapıldı.

Katılımcı korolar çalıştay süresince çeşitli workshoplara katıldı, ortak çalışmalar gerçekleştirdi ve sahne performansları sundu.

Etkinlikte Nevasel Türk Müziği Korosu, Berna Özçeltik Korosu, Milas Türk Musikisi Derneği Korosu, Çorlu Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, Çağdaş Suseven Türk Müziği Koroları, Gazi Üniversitesi Sultani Yegâh Türk Müziği Korosu, Londra Türk Müziği Korosu, Bursa Nilüfer Kadın Korosu ve Bahar Esintileri Sanat Derneği Türk Müziği Korosu yer aldı.

İlk gecede Ayşe Taş, Seçil Ak Kutlu, keman virtüözü Talat Er ve Londra’dan gelen kanun üstadı Naci Göçen sahne aldı.

Çalıştayın son akşamında tüm koroların katıldığı final konseri gerçekleştirildi. Gecenin sonunda tüm sanatçılar “Memleketim” ve “İzmir Marşı”nı birlikte seslendirdi.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı, amaçlarının Türk müziğini yaşatmak, korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu belirterek etkinliğe katkı sağlayan tüm kurum ve sanatseverlere teşekkür etti.

