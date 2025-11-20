Anlaşma imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmeler sonucun-da Türkiye ile KKTC arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliği anlaşması imza-landı.

Açıklamada, anlaşmanın her iki ülkenin iş gücü piyasası, sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatını etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi. İş birliği anlaşmasının daha önce yapılan tüm protokolleri birleşti-rip yeknesak hale getiren bir hükümetler arası protokol olduğu vurgulandı.

Anlaşmanın temel hedefi, iki ülke arasındaki çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik ilişkilerini güç-lendirmek ve geliştirmek olarak ifade edildi.

Protokolün kapsamı

Protokolün kapsadığı başlıca alanlar şunlar: istihdam politikalarının ve iş gücü piyasasının geliştirilmesi, ulusal meslek standartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve uygulamalarının güçlen-dirilmesi, sağlık sigortası ve sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması, uluslararası organizasyonlar-da ortak tutumların belirlenmesi.

Anlaşma çerçevesinde, iş birliği sürecini daha etkin izlemek ve uygulamak amacıyla uzun soluklu ve takvimli bir Ortak Çalışma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon, bir eylem planı hazırlaya-rak takvim ve program dâhilinde uygulayacak. Görüşmelerde sigortalıların Türkiye’nin sağlık sistemin-den yararlanma koşulları, iş hijyeni laboratuvarlarının kurulması ve teknik destek sağlanması, İŞBUL dijital iş piyasası sisteminin İŞKUR modeliyle uyumlaştırılması ve yabancı iş gücü yönetimi için özel istihdam büroları kurulması konuları ele alındı.

Önemli bir adım

Bakan Hasipoğlu, anlaşmanın Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik değil, tarihsel ve manevi temellere dayandığını gösterdiğini vurguladı. Bu iş birliğinin, Kıbrıs Türk emekçisinin daha güvenli, adil ve üretken bir çalışma hayatına kavuşması için önemli bir adım olduğunu ifade etti. İş sağlığı ve güvenliğinin KKTC’nin ekonomik bağımsızlığı ve toplumsal refahı açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirten Hasipoğlu, anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen bakan ve ekibine te-şekkür ederek iş birliğinin her iki ülke vatandaşına daha müreffeh bir yaşam standardı sağlayacağını söyledi.

