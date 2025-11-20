Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada kendisini uyaran polise saldırıp, hakaret eden 20 yaşındaki E.Ç., “polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, itale-i lisan, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00.43 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yaşandığını belirtti. Polis, zanlının nefesinde 65 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğunu, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreyi rahatsız ettiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının o esnada elinde bulunan bira şişesini yere vurarak kırdığını, bu esnada cadde üzerinde görev yapan polis memurunun zanlıyı sözlü olarak uyardığını kaydetti. Polis, zanlının bu uyarıya karşılık hakaret içerikli sözlerle itale-i lisanda bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanacağı sırada görevli polis memurunu itmek suretiyle darp ettiğini, bu hareketinin de polisi görevinden men suçunu oluşturduğunu aktardı. Zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının sabıkaları ve askıda 2 meselesi olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

