Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile

bugün yapacağı görüşmede tek hedefinin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına yönelik bir sonuç olduğunu söyledi.

Politis gazetesine göre Hristodulidis, Erhürman ile ilk görüşme olsa bile, sosyal içerikli bir görüşme olmayacağını belirterek, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik elle tutulur olumlu sonuçlar ortaya çıkmasını umduğunu ve görüşmeye de bu beklentiyle gideceğini dile getirdi.

Hristodulidis, "bunun tek hedef olduğunu, görüşmeye bu büyük çabaya hemen başlayabilmeleri için, bir karşılık ortaya çıkacağını umarak gideceğini" söyledi.

Hristodulidis, tam anlamıyla hazır olduklarını ve müzakerelerin en kısa sürede başlaması için diğer taraftan yanıt gelmesini umduklarını yineledi.

Hristodulidis, bunun BM Genel Sekreterinin gerek üçlü, gerekse genişletilmiş düzeyde gerçekleştirilen görüşmelerde belirlediği çerçeve olduğunu, görüşmenin, ilerlemeye dair esaslı bir adım teşkil etmesini umduğunu da ifade etti.

Türk tarafı hazırmış

Öte yandan gazete konuyla ilgili haberinde “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugünkü görüşmede "Kıbrıs sorunundaki süreçle ilgili temel konuları ortaya koymakta kararlı göründüğünü" yazdı.

Gazete “Kıbrıs Türk toplumu kaynaklarına” dayanarak, Erhürman’ın, geçen perşembe günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde de ortaya konulan temel konuların açıklığa kavuşması halinde özlü görüşmelere geçmeye hazır olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kamuoyunda ortaya koyduğu konularla alakalı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le fikir birliğine varmaya çalışacağını ileri süren gazete, bu konuların sorununun özüne ilişkin bir tartışma yapılması için zaman takvimi belirlenmesi gerektiği, ikincisinin de Erhürman’ın, Kıbrıs Rum kesiminin hatasından dolayı diyalogdan sonuç çıkmaması halinde, Kıbrıslı Türkler açısından bir sonraki günün ne olacağının netleşmesine dair teziyle alakalı olduğunu savundu.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Erhürman’ın bugünkü görüşmede Crans Montana’da kalınan yerden başlanması için prosedür ve hazırlık konularını dile getireceğini ileri süren gazete, görüşmeyle ilgili iki sıkıntıdan söz ederek, bunlardan birincisini "zaman takvimleri dayatılması", ikincisini de "Erhürman’ın yeni bir diyaloğun başarısız olması durumunda bir sonraki günün belirlenmesine dair ısrarı" olarak gösterdi.

Gazete; bugünkü görüşmede prosedürle ilgili bir anlaşma olmaması durumunda, yeni sınır kapılarının açılmasıyla da ilgili gündelik konuların, derhal çözümlenmesi için masaya konacağı öngörüsünde bulundu.

