Tarihin en büyük operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, zengin petrol ve altın yatakları bulunan Venezuela’ya askeri operasyon düzenleyerek devlet başkanı Maduro ve eşini teslim aldı. Dünyanın gündeminde ilk sıraya yerleşen operasyon sonrasında Miami’de açıklama yapan Trump “ABD’nin ezici ordu üstünlüğü Venezuela’nın başkentine inanılmaz bir saldırı gerçekleştirdi. Emsali 2’nci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir saldırıydı. Maduro’yu adalete teslim ettik” dedi.

Operasyon nasıl yapıldı

Maduro’nun güvenli evinin birebir aynısı inşa edildi ve operasyon ekibi ağır şekilde tahkim edilmiş bu konuta nasıl gireceklerini defalarca prova etti.

Konuya yakın bir kaynağa göre, CIA ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulunduruyordu. Bu ekip, Maduro’nun günlük yaşam düzeni ve hareket alışkanlıkları hakkında kritik bilgiler sağlayarak yakalama operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıdı.

Maduro'ya yakın CIA ajanı vardı

Reuters’a konuşan iki ayrı kaynak ise, istihbarat teşkilatının Maduro’ya yakın bir ajanı da bulunduğunu; bu kişinin, operasyon ilerledikçe Maduro’nun hareketlerini izleyerek tam konumunu nokta atışıyla tespit etmeye hazır olduğunu söyledi.

Tüm plan tamamlandıktan sonra Trump, dört gün önce operasyona onay verdi. Ancak askerî ve istihbarat planlayıcıları, daha iyi hava koşulları ve daha az bulut örtüsü için beklemesini önerdi.

Cumartesi gününün erken saatlerinde Maduro’yu yakalamaya yönelik operasyon başladı. Trump, Florida’daki Palm Beach’te bulunan Mar-a-Lago kulübünde danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı yayından izledi.

Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Trump Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, yanında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle birlikte konuşarak, “Bu, Amerikan tarihindeki Amerikan gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biriydi” dedi.

Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Trump, “Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Venezuela’ya yönelik operasyona ilişkin açıklamasında, operasyonda hava, kara ve deniz unsurlarının kullanıldığını belirtti. Bunun “Amerikan askeri gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biri” olduğunu söyledi ve Venezuela’nın askeri kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız

Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”

Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.

Televizyon dizisi gibiydi

Trump Fox News'e yaptığı açıklamada ise operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyledi. Trump operasyonda olumlu hava şartlarının oluşması için 4 gün beklediklerini açıkladı. Maduro'nun yakalanışını canlı olarak takip ettiğini belirten Trump, “Televizyon dizisi gibiydi” ifadelerini kullandı. Venezuela yönetimi için ne olacağının kararını değerlendirdiğini söyleyen Trump, “Venezuela'nın petrol endüstrisine güçlü bir şekilde dahil olacağı” diye konuştu. Trump, Maduro ile en son bir hafta önce konuştuğunu belirterek “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Machado'nun liderliğini inceleyeceğiz, şu anda bir başkan yardımcısı var" diye konuştu.

Operasyonu “delta gücü” yürüttü

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu “Delta” adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.

Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

Özel birim, daha önce de şunları yakalamıştı:

Saddam Hüseyin El-Bağdadi Pablo Escobar El Chapo

Sürüklenerek çıkarıldılar

CNN Televizyonu ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in “uyurken yakalandıklarını” ve “ABD güçleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldıklarını” iddia etti. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

Reuters’a konuşan operasyona aşina iki kaynağa göre; CIA’nin Venezuela hükümeti içinde bir kaynağı vardı ve bu kişi Nicolas Maduro’nun izinin sürülmesine ve yerinin tespit edilmesine yardımcı oldu.