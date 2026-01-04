ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında mahkemede iddianame hazırlandığını belirterek, yakında Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Bondi, Maduro’nun uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli silah ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile suçlandığını bildirerek, “Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar” dedi.
ABD'nin Maduro'ya yönelttiği suçlamalar:
• Narko-terör örgütü liderliği.
• Yasaklı madde satıcılığı.
• ABD'ye karşı silahlanma ve silah bulundurma.
• ABD topraklarında makineli tüfek ile tahrip edici silah bulundurmak.
Uyuşturucu kaçakçılığı ve terör örgütleriyle işbirliği
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro aleyhindeki iddianameyi yayınladı
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi " ABD'ye karşı silahlanma ve silah bulundurma" diyor. Dünya silâh üretimi ve ihracaatının yarısını yapan Japonyaya 2 kez atom bombası bile atan katiller bunlar. Dünya ile böylesine dalga geçiyor. Dünya liderlerine bir hiçsiniz, ne istersem derim ne istersem yaparım ve siz gıkınızı çıkaranazsınız diyir. Rezil liderler . Rezil Dünya. Ve Erdoğan da cehalete Dünya lideri olduğunu söyletiyor. Gel da içme CEHALETE!