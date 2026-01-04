Uyuşturucu kaçakçılığı ve  terör örgütleriyle işbirliği

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında mahkemede iddianame hazırlandığını belirterek, yakında Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bondi, Maduro’nun uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli silah ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile suçlandığını bildirerek, “Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

ABD'nin Maduro'ya yönelttiği suçlamalar:

• Narko-terör örgütü liderliği.

• Yasaklı madde satıcılığı.

• ABD'ye karşı silahlanma ve silah bulundurma.

• ABD topraklarında makineli tüfek ile tahrip edici silah bulundurmak.

