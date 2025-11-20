‘Tarihsel hafıza korunmalı’

Baf’ın Hloraka köyünde oluşturulan ‘1955-59 EOKA Kurtuluş Müzesi’nin açılışını yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Tarihsel hafızayı korumak bugün vatanımızı kurtarmak için verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için en üst şarttır” dedi.

Filelerftheros’un haberine göre, Hristodulidis şunları kaydetti:

“Halkımızın onurlu ayaklanma sayfaları 1945’te inşa edilen “Nikola ve Panayotus Azina’nın bu fakirhanesinde yazılmaya başladı. ‘Şirin’ isimli tekne Atina’dan Yeorgios Grivas, Notis Petropuleas Mücadele Komitesi üyesi Sokratis Lolizidis’i fırtınalı denizdeki maceralı yolculuktan sonra Hloraka sahillerine geldiğinde tarihler 10 Kasım 1954’ü gösteriyordu.”

Azinas’ın emriyle Şirin isimli tekneyle gelenleri Hloraka’da karşılayan, kaçırıp saklayanlardan Mihalakis Panayotu’nun açılışta hazır bulunduğuna işaret eden Hristodulidis, Grivas’ın ilk saklanma yerinin müze haline getirilen küçük ev olduğunu, Kontas Leonidas başkanlığındaki ilk EOKA grubunun bu evde kurulduğunu, ilk yeminlerini burada ettiklerini ve EOKA mücadelesinin ilk planlarının bu evde yapıldığını hatırlattı.

