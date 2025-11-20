‘Bakıyoruz, alamıyoruz’

Hamit ER

Girne’de çarşamba günleri kurulan açık pazarda meyve fiyatları sebzelere göre daha yüksek seviyede satıldı. Pazarda en pahalı meyveler kilosu 200 lira ile ayva ve çilek olurken, en pahalı sebze kilosu 110 lira olan brokoli oldu. Pazarın en ucuz meyveleri ise kilosu 70 lira ile portakal ve mandalina olarak kaydedildi. İncir ve üzüm 130 lira, elma ve armut 120 lira, kivi 100 lira, mandalina ve portakal 70 liradan satıldı. Sebzelerde ise brokoli 110 lira, domates, taze fasulye ve börülce 100 lira, patlıcan ve çiçek lahana 80 lira, sarma lahana ve pancar 70 lira, kabak 60 lira, soğan ve havuç 50 lira, salatalık, pırasa ve pazı 40 liradan alıcı bekledi. Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, meyve ve sebze fiyatlarının hem pazarda hem de marketlerde arttığını belirterek, yetkililerin denetim yapmasını ve üreticiye destek verilmesini talep etti.

Ne dediler

Şener Özkan

“Pazar yerinde tüm ürünler çok pahalı. Ürünleri daha uygun fiyata almak istiyoruz. Üreticinin bir maliyeti vardır elbette ancak sadece ucuz ve kaliteli ürün istiyoruz.”

Zümran Taşer

“Pazarda gözlemlediğim kadarıyla meyve fiyatları çok yüksek. Sadece pazarda değil, marketler de meyve fiyatları uçmuş durumda. Çiftçiye ve esnafa destek verilmesi gerekiyor, o zaman ürün fiyatları uygun olabilir.”

Saadet Erensoy

“Sadece domates aldım. Yetkililer denetim yapsın. Herhangi bir ailenin pazar harcaması en az 5 bin TL’ye mal olur.”

Altan Zoroğlu

“Fiyatlar çok yüksek, tüm ihtiyaçlarımızı alacak olursan 5 ya da 6 bin lira ödememiz gerekiyor. Kilosu 100 liradan taze fasulye aldım. Yetkililerin daha çok denetim yapması gerekiyor.”

Döner Küçük

“Maddi durumun gücün el veriyorsa alıyorsun yoksa alamıyorsun ya da az alıyorsun. Geçinebileceğin kadar alışveriş yapmak zorunda kalıyorsun. Yetkili makamlardan kadınların erken emekli edilmesini istiyorum. Çalışan kadın 50 yaşında emekli olsun. Ev yapıyoruz, çocuklara bakıyoruz geçimi sağlıyoruz bazen gücümüz yetmiyor. Ev kira olduğu için çalışmasak da olmuyor.”

Ayten Kozandağ

“Pazar yerinde fiyatlar gayet normal. Biz marketten domatesi kilosu 139 TL’ye alırdık pazarda 70-80 TL’dir.

Cemal Aşıkyemenici

“Pazar yerindeki ürünler direkt üreticiden bize gelmiyor. Elden ele ürünler gezdiği için fiyatlar artıyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Ayva: 200 TL

Çilek: 200 TL

İncir: 150 TL

Kolakas: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Üzüm: 130 TL

Elma: 120 TL

Armut: 120 TL

Brokoli: 110 TL

Domates: 100 TL

Taze Fasulye: 100 TL

Börülce: 100 TL

Kivi: 100 TL

Patlıcan: 80 TL

Çiçek lahana: 80 TL

Sarma lahana: 70 TL

Pancar: 70 TL

Mandalina: 70 TL

Portakal-Mandalina: 70 TL

Muz: 70 TL

Kabak: 60 TL

Soğan: 50 TL

Havuç: 50 TL

Salatalık: 40 TL

Pırasa: 40 TL

Pazı: 40 TL

Patates: 35 TL