Beklentisi bu yönde

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'yla mineral anlaşmasının "yakında imzalanmasını beklediğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın kritik mineralleriyle ilgili bir gelir paylaşım anlaşmasının yakında imzalanmasını beklediğini söyledi.

Kabine üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin Ukrayna ile Amerikalı şirketlerin Ukrayna’daki enerji santrallerine sahip olma potansiyeli üzerine de görüştüğünü belirtti.

ABD heyeti, pazar günü Ukraynalı yetkililerle, bugün de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Rus yetkililerle bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmelerin ana odağı Karadeniz’de bir ateşkes sağlanması olsa da Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı üç yıldır sürdürdüğü savaşı durdurmaya çalışırken başka konuların da gündeme geldiğini vurguladı:

“Şu anda toprak meselelerini konuşuyoruz. Sınır hatlarını konuşuyoruz. Enerji ve enerji santrallerinin mülkiyetini konuşuyoruz. Bazı kişiler, ABD’nin enerji santrallerine sahip olması gerektiğini söylüyor... çünkü bu alanda uzmanlığa sahibiz.”

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

İki liderin tartışması dünya gündemine oturmuş, Avrupa liderleri Zelenski'yi destekleyen mesajlar paylaşmıştı.

Daha sonra, Zelenski başta olmak üzere Ukraynalı yetkililer ABD’yle anlaşma sağlamaya hazır olduklarını tekrarlamıştı.

