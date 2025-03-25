Sınır kapıları gündemde

Cenevre’de gerçekleştirilen çoklu konferans çerçevesinde kararlaştırılan liderler görüşmelerinin ilkinin 2 Nisan tarihinde yapılacağı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 2 Nisan Salı günü Cenevre konferansı sonrasındaki ilk görüşmeyi gerçekleştireceklerini iddia etti.
Gazete “Liderler Görüşmesi ‘Belirlendi’ – Cenevre’de Uzlaşılanların Uygulanması Çabası Hemen Başlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın” elde ettiği, Rum hükümet kaynaklarınca doğrulanan bilgilere göre görüşmenin 2 Nisan tarihinde yapılacağını öne sürdü.
Gazete, görüşmenin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın “Lefkoşa Havaalanı” bölgesinde bulunan ikametgahında gerçekleştirileceğini de aktardı.
New York’ta 2 Yeni Kapı Açma Sözü verdik Açabildik mi HAYIR ‘. Cenevrede 4 Yeni Kapı Açma Sözü verdik Acacakmıyız HAYIR ‘. Yne Cenevrede 6 Ueni Kapı Daha Açma Sözü vereceğiz Açabilecemiyiz HAYIR ! Yeni Geçiş Kapılarını Katiyen İmzalamam diyen KKTC Dış işleri bakanımız Ülkeyi Terk Ederim de İmzalamam diyor ! Dünya Ülkesi Ayrılıkçı KKTCnin toprağını Rumlar’a ihlal mi ettireceğiz yani ? Yaşasın Sonsuza dek Gidemeyecek egemen ayrı KKTCumhurriyeti !