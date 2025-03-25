Başbakan Ünal Üstel, kamuoyunda tartışmalara ve öğretmen sendikalarının eylemine neden olan "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik)Tüzüğü"nün Bakanlar Kurulu'nca, yeniden ele alınmak amacıyla geri çekildiğini açıkladı.
Başbakan Üstel bu açıklamayı, Meclis Genel Kurulu'nda yaptı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iç tüzüğün 62'nci maddesi uyarınca “son siyasi gelişmeler” üzerine söz aldı. Erhürman, Bakanlar Kurulu'nda “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nün” toplumda gerginlik yarattığını belirterek tüzüğün geri alınmasını istedi.
Bu gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini, toplumu bölecek girişimlere gerek olmadığını ifade eden Erhürman, istişare etmeye hazır olduklarını söyledi.
Erhürman'dan sonra söz alan Başbakan Ünal Üstel, konunun çocuklar olunca akan suların durduğunu ifade ederek, Bakanlar Kurulu’nun tüzük düzenlemesi yaparken halkı ayırma veya gerginleştirme gibi bir düşüncesi olmadığını, hükümet olarak da her zaman uzlaşıdan yana olduklarını kaydetti.
Üstel, dini inançlara saygılı olunması gerektiğini ancak toplumda gerginlik oluştuğunu ifade ederek, gerekli istişareler için tüzüğü geri alıp, yeniden el birliği ile istişare içinde birlik beraberlik içinde topluma kazandıracaklarını kaydetti.
Tepkiler etkili oldu
Başbakan Üstel, okullarda disiplin tüzüğü değişikliğini geri aldıklarını açıkladı
Başbakan Ünal Üstel, kamuoyunda tartışmalara ve öğretmen sendikalarının eylemine neden olan "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik)Tüzüğü"nün Bakanlar Kurulu'nca, yeniden ele alınmak amacıyla geri çekildiğini açıkladı.
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YORUMLAR
Bunların yarım gün mesai 13. maaş grev boykottan disipline olmayı maçaları yemez alışmışlar sırtını memuriyete dayayıp at koşturmaya devleti sömürmeye başıbozuk baldırı çıplak güruh olmaya
Çok arzu edersen gel sana da üçün birini verelim rahatla...Anası orospu pis gaco...
Yarrak power gene sahnede,rahat duramıyor.İlla ki nasibini alacak elin dalyarağı..Annesi zavallı kadın buna para yetiştiremiyor..Habire kırmızı ışıklı odasında günböyu mesai yapıyor..Hep sebep bu şerefsiz evlat,bu ezik evlat...