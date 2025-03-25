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Salon doldu

İpek Amber ve Lefkoşa Belediye Orkestrası, “Gül Kokulu Şarkılar” konseri verdi

Salon doldu
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Sanatçı İpek Amber, Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verdi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre; nostaljik şarkıların seslendirildiği “Gül Kokulu Şarkılar” konserinde, salon tamamen doldu. Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Şef Oskay Hoca yönetiminde sahne aldığı konserde, Erkan Dağlı ve Derviş İşgüzar da konuk sanatçılar olarak yer aldı.
Konserde, “Fikrimin İnce Gülü”, “Güllerin İçinden”, “Gül Döktüm Yollarına”, “Yağmurun Elleri” gibi unutulmaz şarkılar seslendirildi.
 

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