Hizmetleri unutulmayacak

Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, 26’ncı ölüm yıl dönümünde törenle anıldı.

Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân, Örek’in ailesi ve diğer yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek’in konuşmalarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Osman Örek’in Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli bir çözüm öncesi çeşitli konularda iki tarafın iş birliğiyle hem Kıbrıs Türk halkı hem de Kıbrıs Rum halkının faydasına olabilecek konuların dile getirilmesinin ardından karşı tarafın verdiği cevabın ise KKTC’yi tanımadıkları yönünde olduğunu kaydetti.

Yeşim Örek: Büyük bir arşiv bıraktı

Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek ise konuşmasında, babasının bütün ömrünü Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını savunmaya adadığını vurguladı.

Babasının ayrılışının ardından kendilerine büyük bir arşiv bıraktığını söylen Örek, bırakılan bu değeri anlamasının, okumasının ve derlemesinin 10 yılını aldığını kaydetti.

Örek, babasının bıraktığı bu kıymetli belgeler arasında 1960 Cumhuriyeti’nin yıkıldığı, 21 Aralık 1963 tarihinden sonra yapılmaya çalışılan Bakanlar Kurulu toplantısının gayriyasal olduğuna dair belgelerin dışında, kritik öneme sahip bilgi ve belgelerin mevcut olduğunu kaydetti.

BM’ye yazdığı yazıyı paylaştı

Babasının, 1963 olaylarından sonra adaya gelen ve BM tarafından atanan ilk temsilci ile görüşmelerde yer aldığını ve 1974 yılına kadar BM ile görüşmeleri yürüttüğünü dile getiren Örek, belgeler içerisinde yer alan ve 6 Haziran 1964'te babasının BM’ye yazdığı yazıyı şöyle paylaştı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal Savunma Bakanı olarak ben daha önce de sizinle çeşitli defalar sözlü olarak aşağıdaki konuları konuştuk. Bu konular Kıbrıs Cumhuriyeti’nde barışın sağlanması için önemli konulardır.

1. Anayasaya aykırı olarak işleyen Limasol’daki savaş gereçleri fabrikası;

2. Anayasanın129. maddesine aykırı olarak bakanlığımız izni olmadan tamamen Rumlardan oluşan askeri birlik oluşturulması;

3. Anayasanın 131. maddesi ihlal ederek askeri birliğin başına Yunan Krallığından general getirmek;

4. NATO’ya bağlı Rum askerlerinin sahte dokumanlar ile Kıbrıs’a sokulması. Bu yasa dışı hareketler adada bir hukuk düzeni değil bir askeri düzen kurmaya yöneliktir ve bu da hem bizim Anayasamıza hem de Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli kararının ruhuna terstir.”