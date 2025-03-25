Tutuksuz yargılanacak 

Suna ERDEN

Afganistanlı bir ailenin TIR dorsesinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye yasa dışı yollarla getirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ve geçtiğimiz hafta polise giderek teslim olan Mehmet Sağıroğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sağıroğlu da soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Kenan Sarıog, Hasan Başara, şoför İbrahim Can Atik ve Muhammet Özmen’in ardından teminata bağlandı. Mahkeme; zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 25 Şubat 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye kullanımındaki TIR ile giriş̧ yapan yurt İbrahim Can Atik ile Kenan Sarıog, Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve diğer zanlıların organize hareket ederek, 4 çocuklu Afganistanlı ailenin kaçak olarak ülkeye gelmesini sağladıklarını anımsattı.

Polis; daha önce tutuklanan zanlılardan İbrahim Canatik, Kenan Sarıog, Hasan Uyar, Muhammet Özmen’in cezaevinde olduğunu, Muharrem Korkmaz ve Kadir Mıdık’ın teminatla serbest bırakıldığını kaydetti.

Polis; meseleyle bağlantısı tespit edilen ve 27 Şubat 2025 tarihinde aleyhinde tutuklama emri temin edilen Sağıroğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde Girne Adli Şubeye gelerek teslim olduğunu açıkladı. Polis; zanlının tasarrufunda bulunan bir adet cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis; zanlının 2 kez Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 4 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Polis; bu sürede zanlıya ait cep telefonunun incelenmesi için bilişim emri temin edildiğini, banka dökümleri için gerekli yazışmalar yapıldığını söyledi. Polis; emare olarak alınan cep telefonda inceleme yapıldığını, tüm verilen temizlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis; ayrıca zanlının teslim ettiği cep telefonunun daimi kullandığı telefon olmadığını tespit ettiklerini ve söz konusu telefonunun arandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis; zanlının aranan emare ve alınacak ifadelere etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

