Personel sayısı azalacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) devam eden likidite sıkıntısı yüzünden bütçesinde yüzde 20 kesinti yapıldığı, bunun, Kıbrıs’taki BM İyi Niyet Misyonu'nu belirgin şekilde etkilediği, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilci Ofisi’ndeki personelin yüzde 30 azaltılacağı, bu durumdan BM Barış Gücü’nün de sorun yaşamasının beklendiği haber verildi.

Politis gazetesi “BM ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Misyonunu Buduyorlar… Halen Personelin Yüzde 30 Azaltılması Önerildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde bugün Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Ofisi’nde çalışan 20 personelden 7’sinin (yüzde 30) gideceğini ya da görevden alınacağını, bunun da Genel Sekreter’in yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin işini çok zorlaştıracağını yazdı.

Habere göre Kıbrıs’taki bir BM kaynağı durumun trajik olduğunu belirterek “Bütçemiz ağustos sonuna kadar yüzde 70 azaltıldı, sonrasında elektrik ve su ödemek zorundayız. Daha çok da Kıbrıs’taki liderler ve 3 garantör güç ile istişare görevimizi yürütmek zorundayız. İki toplum arasındaki sorunların çözümü için çalışan 13 teknik komitenin işleyişine ne olacağını da bilmiyoruz.” dedi.

Kaynak, İyi Niyet Misyonu Ofisi'nin her komite için, teknik komitelerin toplantıları ve ajandalarının belirlenmesi için bir kişi bulundurduğunu, bazı komitelerin koordinatör gerektirdiğini, diğer bazılarının, katılan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki kimya nedeniyle koordinatöre gerek duymadığını da söyledi.

Bir Rum diplomat Birleşmiş Milletlerin mali sorununun çok büyük olduğunu ancak Kıbrıs’taki Barış Gücü’nü şimdilik etkilemiyor göründüğünü çünkü gücün 55 milyon dolara dayanan giderlerinin yaklaşık yüzde 45’inin Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından karşılandığını söyledi. Rum diplomat, Türk tarafının, Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin Türk Barış Kuvvetleri tarafından sağlanıyor olması nedeniyle BM Barış Gücü’ne herhangi bir maddi katkı yapmadığını ekledi.