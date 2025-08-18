Coşkuyla tamamlandı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Alagadi Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Alagadi sahilinde başlayan festival, hem yerli halkın hem de adada yaşayan yabancıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, festivalin farklı kültürleri bir araya getirdiğini vurguladı.

Başkan Kırok, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Alagadi Festivali’nde sadece yerli halkımız değil, adamızı vatan kabul eden birçok ülkeden dostlarımız da bizimle. Kültürlerin kaynaştığı, ortak değerlerimizin buluştuğu bu festivalde sahne alacak sanatçılarımız, dans ekiplerimiz ve halk danslarımızla unutulmaz anlar yaşayacağız. Çünkü biliyoruz ki; kültür ve sanat varsa, birlik de vardır, gelecek de vardır” ifadelerini kullandı.

Dans, müzik ve yıldız isimlerle dolu sahne

Festival kapsamında Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Grup Otantik ve Sirtaki Dans Ekibi sahne alarak izleyenlere görsel şölen sundu. Renkli dans gösterilerinin ardından sahneye çıkan Murat Mermer, coşkulu performansıyla geceye hareket kattı.

Festivalin en çok beklenen anları ise ünlü sanatçılar Mustafa Ceceli ve Işın Karaca konserlerinde yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceceli ve Karaca, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Üç gün boyunca süren etkinliklerde farklı kültürlerin bir araya gelmesi, dans ve müzikle birleşmesi, festivali katılımcılar için unutulmaz kıldı.