Köyler tahliye edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Eceabat’a sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle tahliye edilen köy sayısı yediye yükseldi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğini açıkla-dı. Tahliye edilen Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafar-talar ve Beşyol köylerinde isteyenlerin geri dönüşüne izin verildiği belirtildi. Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve bin 300 perso-nel ile müdahale sürüyor. Çiftçiler de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat çevresindeki yangın nedeniyle ziyaretçi güvenliği amacıyla kuzey hattına girişleri durdurdu. Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı böl-geleri ile Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ikinci duyuruya kadar ziyarete kapalı olacak.

Yaban hayatı da etkilendi

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar gördü. Çok sayıda arı kovanı ile kaplumbağaların yanan alanlarda zarar gördüğü tespit edildi. Yangın söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025, 09:46