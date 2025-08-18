Tümü yargıda

Rum yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık programı çerçevesinde verdiği ve kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen usulsüz vatandaşlıklar meselesinin, programa son verilmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen araştırmalarının devam ettiği, bunun da ciddi kurumsal yetersizlikleri ve uluslararası engelleri ortaya çıkardığı bildirildi.

Haravgi gazetesi; Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) haberine dayanarak, araştırılmakta olan 195 usulsüz vatandaşlık dosyasından sadece 7’’sinin tamamlandığını ve sadece 4’ünde cezai kovuşturma başlatıldığını yazdı. Cezai kovuşturma yapılan 4 dosyadan birinde bütün şüphelilerin beraat ettiğine dikkat çekti.

Gazete, dosyaların çok karmaşık olduğu, üçüncü ülkelerle devletler arası iş birliği gerektiği ve özellikle Asya ülkelerinden kaynaklı gecikmeler yaşandığı için araştırmaların geciktiğine işaret etti.

Haberde bugüne kadar 306 kişiden (88’i yatırımcı, 208’i yatırımcıların aile üyeleri) usulsüz verildiği gerekçesiyle vatandaşlığı geri alındı.

“Altın pasaport” davalarından mahkeme önünde bulunan ikisinde eski Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve eski milletvekili Hristakis Covanis yolsuzluk, sahte beyan ve gelirlerin meşrulaştırılması gibi ciddi suçlardan yargılanıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025, 09:46