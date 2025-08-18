Acil Servis’te kullanılacak

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sedye bağışında bulundu.

Bağış kapsamında Merit Sosyal İşler Ekibi, Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Başhekim Yar-dımcısı Dr. Çağın Ozankaya tarafından karşılandı.

Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Merit Otelleri’nin topluma duyarlı katkılarından ötürü teşekkür ede-rek, yapılan bağışın acil servis hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ise, “Hastanenin her türlü ihtiyacında ya-nında olmaya devam edeceğiz. Topluma fayda sağlayacak projelerde yer almaktan mutluluk duyuyo-ruz” dedi.

Merit International, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda sağlık, eğitim ve toplum yararına proje-lere destek vermeyi sürdürüyor.