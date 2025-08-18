Sigarayı savunanlar var

Ömer KADİROĞLU

Yakın bir zamanda devreye girecek olan yapay zeka destekli yeni trafik kameraları, vatandaşlar arasında farklı yorumlara yol açtı. Vatandaşlar, cep telefonu kullanımı ve dikkati dağıtan davranışlara yönelik cezaları desteklerken, araçta atıştırma gibi uygulamalara ceza verilecek olmasını eleştirdi. Bazıları ise sigara denetiminin gereksiz olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “cep telefonları ellerinde trafikte seyreden kişiler cezalandırılsın, ancak arabasında sigara içen veya bir şeyler atıştırıp içenlere karışmasalar daha iyi olacak” dedi.

Ne dediler…?

Güleser Altınışık

“Yeni yapay zekalı trafik kameraları bana göre iyi olacak. Özellikle cep telefonları ellerinde trafikte seyreden kişiler cezalandırılsın, ancak arabasında sigara içen veya bir şeyler atıştırıp içenlere karışmasalar daha iyi olacak. Uzun yolculuk yapacak insanlar arabalarında sigara içemeyecekler. Kazaları azaltmak adına süratten vazgeçmek, alkollü araç kullanmamak ve cep telefonu ile ilgilenmekten vazgeçip aceleci davranmadan saygı içinde trafikte seyredersek kazalar olmayacaktır.”

İsmet Akim

“Ülkede araç kullanmak artık işkence oldu. Her köşede bir kamera vardır. Sigara içilmesine ben de karşıyım, ancak insanlar su içecek veya bir şeyler atıştıracaksa ona ceza yazılmasını doğru bulmuyorum. Son zamanlarda gençler arabaların içinde alkol alıyor ve gelişigüzel çevreye çöplerini atıyor; bunun da önlenebilmesi adına iyi olacaktır. Trafik kazalarını önleyebilmek adına önce eğitim verilmeli, sonra da insanlar trafik kurallarına uymalıdır.”

Şevket Kendir

“Yapay zeka destekli yeni trafik kameraları devreye girecek. Bu mantıklı bir uygulama gibi görünüyor. En azından biraz da olsa kazalar önlenmiş olacaktır. Bu kural konduysa kurallara uymamız gerekiyor. Bir anlık dikkatsizlik can kayıplarına yol açabileceğinden ben bu kamera sistemini destekliyorum. Kazaları önlemek için sürücüler olarak kurallara uymamız gerekiyor. Böylelikle kimsenin canı yanmaz.”

Artur Yurtlu

“Kötü bir uygulama değil ama keyfe göre muamele yapılmasın. Bu bizim için yapılıyor ve bu konulmuş kurala uymamız lazım. Diğer yandan bu kameralar kazaları önlemede yeterli olmayacaktır. Ülkeye gelen ve bu ülkenin trafik kurallarını bilmeyen kişilere de araç kiralamaktan vazgeçilmeli, trafik kurallarına da uyulmalı ki kazalar önlenmiş olsun.”

Fikri Altıntaş

“Yeni kamera sistemi iyi olacaktır, ancak sigara içme noktasında çok emin değilim. Cep telefonu ile konuşma konusunda hemfikirim, ancak insanlar konum bulurken ellerinde telefonu tutmak zorunda kalıyor; nasıl olacak? Bu kadar para harcanması gerekir miydi? Emin değilim. Siz bize yollar yapıyorsunuz, ancak güneydeki insanların nasıl konforlu ve güvenle araç kullandıklarını bilmiyorlar. Biz her bir köşeye bir kamera çakmışız ve zaman zaman 50 km - 75 km’lere düşüyoruz. Her kaza yaşanan yere kamera takmak ve sürücülerin konforunu kaçırmak yerine farklı mühendislik çalışmaları ile alt geçit, üst geçit yapın ve kameraları kaldırarak trafikte konfor sağlayın.”

Fatma Tuver

“Yeni trafik kameraları devreye girecek, bence çok iyi olacak. Telefonla konuşanlar, sigara içenler herkes yazılacağı için kazaların önüne de geçilmiş olacak. Araç sürmek dışında başka bir şeylerle ilgilenmek trafikte dikkati dağıtıyor. Trafik kazalarını önleyebilmek adına daha dikkatli olmamız, trafik kurallarına uymamız ve ülkenin trafik kurallarını bilmeyenlere araç kiralanmaması gerekiyor.”

Rauf Alhallak

“Trafikte devreye girecek olan kameralar iyi olacak; ancak önceden halka tüm gerekli bilgiler verilirse iyi olacaktır. Sigara, cep telefonu kullanımı gibi dikkat dağıtıcı hareketler kısıtlanacak ve kazalar da azalmış olacaktır. Kazaların önüne geçebilmek adına sadece kameralar yeterli olmayacaktır. Devletin bütün daireleri görevlerini yerine getirecek; yani yollar, aydınlatmalar, çevre düzenlemeleri ve benzeri çalışmaları tam anlamıyla yapmalı, ondan sonra da cezalar ve kameralar düşünülmelidir.”

Hasan Avcı

“KKTC genelinde birçok bölgede yerleştirilen yapay zeka destekli kameraların devreye alınmaması yerinde bir karar oldu. Hız kameralarına bir şey demiyorum ancak su içerken veya bir şeyler yiyip içerken insanların cezalandırılması kabul edilir değildir.”

İbrahim Özaslan

“Yapay zeka destekli kameralar başlı başına olumsuz bir durumdur. Ben 33 yıldır İngiltere’de Avrupa’da yaşıyorum ve Avrupa’da böyle bir durum görmedik. Bu kameralarla su, sigara veya bir şey yiyip içme durumunun kısıtlanmasını doğru bulmuyorum.”