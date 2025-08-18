Ortalığı dağıttı

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Benjamin Emeka Nwankwo’nın önündeki aracı geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Sürücü, bir eve ait çöp bidonuna, demir kapıya, aydınlatma direğine ve boş dükkanlara ait otomatik kepenklere çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. MN 136 plakalı salon aracı kullanan 26 yaşındaki Benjamin Emeka Nwankwo, Dima Süpermarket önlerine geldiğinde önünde seyreden plakası meçhul aracı solundan geçmeye çalıştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun soluna çıkarak bir eve ait çöp bidonuna ve demir kapıya, ardından aydınlatma direğine çarptı. Duramayan araç daha sonra sol tarafta bulunan boş dükkanlara ait otomatik kepenklere çarparak durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.