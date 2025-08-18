Devamı gelecek

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin üç partinin değil, tüm halkın hükümeti olduğuna dikkat çekerek, kırsal kesim arsa projesi ile sosyal konut projelerini Anayasa’nın eşitlik ilkesine bağlı kalarak yürüttükle-rini söyledi. Sosyal konut hak sahiplerinin herkesin huzurunda kura ile belirlendiğini vurgulayan Üstel, hedeflerinin her genci ve yeni evlenen her çifti konut sahibi yapmak olduğunu ifade etti.

Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin, KKTC’de, bu topraklarda yaşamayı tercih etmesinin önemini biliyorum. UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak halkımızla iç içeyim. Beklentileri, bire bir yüz yüze konuşarak öğreniyo-rum, biliyorum. Dayanışma anlayışının, sıcak, samimi olduğu aile yapımız hem güç kaynağımız hem de avantajımızdır. Nasıl ki bir devletin var olması için toprak koşuldur, aynı şekilde bir ailenin, huzur ve güveni için öncelikle bir konutunun olması gerekir. Kıbrıs Türk geleneksel kültüründe, aile büyükleri için çocuklarının konut ve iş sahibi olması, sorumluluklarının bir parçasıdır.

Hükümet etmek, sorunları tribünlerden seyretmek değildir. Hükümet etmek, sorunları çözmek, hatta, konulara sorun oluşmadan çözüm var etmektir. Sorumluluk taşıdığım her yerde, bu ilke ile hareket ettim, etmeye de devam edeceğim. Konut konusunda atılacak adımların sürdürülebilir olması yolun başında sağlanmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ta sosyal konut uygulamaları olmuş, ancak, akılcı bir finansal yö-netim olmadığı için, geri dönen ödemelerle projelerin devamı sağlanamamıştır. Böyle olunca bir grup yurttaşımız, uygun koşullarda konut sahibi olurken devamı gelmemiştir.

Bizler kırsal kesim arsa projemizi, Anayasamızın eşitlik ilkesine bağlı kalarak sürdürüyoruz. Uzun yıllar-dan sonra Güzelyurt’ta sosyal konut yapıyoruz. Hak sahiplerini de, hak sahipliği olanlar arasından, herkesin huzurunda kura ile belirledik.

Sosyal konut projemizin ilk meşalesini Güzelyurt’ta yaktık, makul kısa sürede ülkemizin her köşesinde sosyal konut meşalesi sönmeden yanacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Gençlerimizin her sorunu, bizim derdimizdir

“Hedefimiz her gencimizin, yeni evlenen her genç çiftimizin, kendine ait bir konut sahibi olmasıdır” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Ulaşım altyapımızda, Anavatan Türkiye’nin de katkılarıyla yaptığımız bilinçli yatırımlar, ulaşıma hız ve kolaylık getirmektedir. Böylece, kent merkezlerindeki konut talebi yerine, gençlerimizin kendi köylerin-de, kendi bölgelerinde yaşamayı tercih etmesi kolaylaşıyor.

Hedefimiz her gencimizin, yeni evlenen her genç çiftimizin, kendine ait bir konut sahibi olmasıdır.

Yuvası olan gençlerimizin gözü gurbette olmaz. Gençlerimizin yuvaları kadar iş sahibi olması da hükü-metimizin görevidir. Uzun yıllardır kamu ve özel sektör arasında çalışma albenisi eşitlenemediği için, kamuda, devlette çalışma isteği çok yüksektir. Özel sektörde çalışanların, soru yanıtlarken kendini işsiz gösterdiği dönemleri de anımsıyoruz. Bir amacımız da bu konudaki albeni farklılığını gidermektir. Genç-lerimizin her sorunu, bizim derdimizdir.”