Yeniboğaziçi’nde keyifli geceler

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde yerli sanatçı Erhan Alihan ve Anadolu Rock sanatçılarından Murat Mermer sahneye çıktı.

Sevilen sanatçı Erhan Alihan, çoğunluğu kendi bestelerinden oluşan konser verdi. Alihan, konser boyunca dinleyenlere duygulu anlar yaşattı. Konser sonrası Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Erhan Alihan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Ardından Anadolu Rock müziği sanatçılarından Murat Mermer sahneye çıktı. Geçmişten günümüze unutmayan eserler seslendiren Mermer, dinleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Konser sonrası Belediye Meclis Üyesi Atalay Talaykurt, Murat Mermer’e teşekkür plaketi takdim etti.

Gün içerisinde Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda 2’nci Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Play Voleybolu Turnuvası müsabakaları yer aldı.

Renkli kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin ilk gecesinde ise Burak Bulut, şarkılarıyla katılımcıları mest etti. Festival, 24 Ağustos’a kadar devam edecek!