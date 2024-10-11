Beyrut'un merkezini vurdu

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine hava saldırısı düzenledi. Şehir merkezinde 2 patlama meydana geldi. Saldırıda 18 kişinin öldüğü, 92 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Lübnanlı güvenlik kaynakları bölgenin ilk kez hedef alındığını doğruladı. Saldırıda en az bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı bildirildi. Lübnan’a saldırılarını sürdüren İsrail Ordusu, ilk kez Beyrut'un merkezini hedef aldı.

İki hava saldırısında Ras el-Nabaa ver Al-Basta mahallelerindeki binalar vuruldu. 2 patlamanın ardından yoğun nüfuslu olduğu bilinen bölgeden duman yükseldi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Lübnanlı güvenlik kaynakları bölgenin ilk kez hedef alındığını doğruladı.

Reuters'ın Lübnanlı kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre saldırıda en az bir Hizbullah yetkilisi hedef alındı.

Saldırıda 18 kişinin öldüğü, 92 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 10:35