İki gemi Beyrut’tan aldı

Orta Doğu’daki tansiyon gün geçtikçe yükselirken, savaşın göbeğinde olan Lübnan’da yaşayan Türk ve KKTC vatandaşı toplan 996 kişi mahsur kaldı.

Türkiye, 878'i Türk, 24'ü KKTC vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi Lübnan'dan etmek için kolları sıvadı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine 2 adet fırkateyn ve 2 adet karakol gemisi koruma sağladı.

Beyrut limanından alınan yolcular, Mersin Limanı’na götürüldü.

TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin 900 Türk vatandaşı, Lübnan’dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan etti.

Kaynaklar, dün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi.

“Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

Ezbek yolculuk sırasında hayatını kaybetti

Lübnan’dan tahliye edilen KKTC vatandaşı Said Ezbek’in yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan tahliye edilen KKTC vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada ayrıca, KKTC vatandaşı ve aslen Minareliköylü olan 1949 doğumlu Said Ezbek’in yolculuk halindeyken kalp krizi geçirerek vefat ettiği, merhumun naaşının helikopterle Gülseren Askeri Kışlası’na getirildiği ve Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna nakledildiği de bildirildi

Açıklamada “Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar dileriz. Destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatanımız Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne en kalbi minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.” denildi.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 09:52