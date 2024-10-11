Böyle gitmez

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi’nde uzun süre devam eden kurultay çekişmeleri sonrasında, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlar halkın tepkisini çekti.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “siyasilerin koltuk kavgası ülkeye zarar veriyor, halkı mağdur ediyor” dedi.

Ne dediler?..

Çetin Şimşek

Siyasilerin makam kavgasını doğru bulmuyoruz. Hepsi bir rant peşinde. Halkın nasıl köleleştiğini ve aç kalmaya başladığını görüyoruz. Umut ederim bu insanlar artık kafalarını çalıştırır ve bunlara oy vermez. Bireysel çıkarlardan vazgeçip toplumsal çıkarlar gözetilmelidir. İçerisinde bulunduğumuz sistem maalesef sürdürülebilir değildir.”

Salih Özkayalar

“Siyasilerin makam kavgasını ev de üç-dört yaşındaki çocukların kavga etmelerine benzetiyorum. Bugün içerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Her şey ortadadır ve ülkenin ekonomik olarak iyi olmadığı aşikardır. Bu insanlar seçtikleri kişileri meclise iş yapmaya yolluyor o nedenle artık halk için bir şeyler yapmalarını istiyoruz.”

Murat Kömürcü

“KKTC’de siyasilerin vermiş olduğu makam kavgaları doğru bir durum değildir. Meclisin içerisinde televizyonlar önünde kavga ediyorlar ancak televizyonlar kapandı mı arka planda hepsi dost oluyor. Ülkeyi yönetirken şeffaf olup ülke için bir şeyler yapmak lazım kendi cepleri için değil. Şu anda içerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Her şeyden önce dürüst olup bu cennet ada için bir şeyler yapmaları gerektiği inancındayım.”

İbrahim Ünar

“KKTC tanınmamış bir ülke olmasına rağmen siyasilerin verdiği koltuk kavgasını doğru bulmuyoruz. Bu işlerin bir çaresine bakmaları gerekiyor. Bugün içerisinde bulunduğumuz sistemin sürdürülebilir bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Çok daha fazla çalışmaları lazım.”

Ayşe Ünar

“Siyasilerin verdiği koltuk kavgasını doğru bulmuyorum. İçerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Beklentimiz siyasilerin daha iyi anlaşması ve halk için çalışmalarıdır. Sürdürülebilir bir sistemi yaratmaları gerekiyor.”

Hasan Feyzullahoğlu

“Siyasilerin koltuk kavgası aslında dünyanın her yerinde aynıdır ve her yerde koltuk kavgası vardır. Şu anda içerisinde bulunduğumuz sistem aslında sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum ancak bazı yasaların değiştirilmesi gerekiyor. Piyasada bir denetim yok ve buna dikkat ederlerse daha iyi olur diye düşünüyorum.”

Ali Dinçol

“KKTC tanınmamış bir ülke olsa da geçmişten bu güne siyasiler sürekli makam kavgası veriyor. Memlekette birçok sorun var ancak kimse ilgilenmiyor ve siyasiler koltuk peşinde. İçerisinde bulunduğumuz sistem kesinlikle sürdürülebilir değildir. Bu konuda çalışma yapmaları gerekiyor. Biz de o kadar çarpık bir düzen var ki yıllardır süre gelen biz bunu artık normalmiş gibi kabullendik. Gerçek olmayan bir sistemi gerçekmiş gibi kabul ettik.”

Aysan Özakıncı

“KKTC tanınmamış bir ülke ancak siyasiler büyük bir koltuk savaşı veriyor ve bunu biz halk olarak doğru bulmuyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Bu sürdürülebilir olmayan düzenle ilgili çalışılıp iyi bir sistemin yaratılmasını istiyoruz.”

Kamil Birkaya

“Siyasilerin koltuk kavgası ve konuşmaları kendi çıkarları içindir. Halk için bir şey yaptıkları yoktur. Bugün içerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir ancak sürdürülüyor ve bu nasıl olur anlamıyoruz. Bu noktada vatandaşların sokağa çıkması ve bunlara karşı bir hareket başlatması lazımdır. Kırk yıldır düzelmedi bundan sonra da düzelmez. Siyaset bu ülkede yalan üzerine kurulmuş bir düzendir. Yeni gelen siyasilerin yanlışı düzeltmesi gerekiyor ancak onlar da geldikleri günden itibaren yaratılan çarpık düzene ayak uyduruyorlar.”

Zafer Hacıoğluları

“Siyasilerin koltuk kavgası tam bir saçmalıktır. Bu küçücük oy potansiyeli olan ülkede siz kırk kere de seçime gitseniz değişen seçmen yapısından dolayı ne meclis değişir ne yönetim. İçerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Ben 1996 yılında başkanlık sisteminin tartışılmasını istedim ancak bugün hala bu konuda ses çok az çıkıyor.”

Mustafa Orkoz

“KKTC’de tanınma olmasa da siyasiler müthiş bir koltuk kavgası veriyorlar. Koltuk kavgasını bırakıp halk ile ilgilenseler çok daha güzel olacaktı. Bugün içerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Daha güzel, daha adil ve daha denetleyişi adaletli bir sistem oluşturulması gerekiyor.”

İsmail Aksoy

“Siyasilerin koltuk kavgalarını hiç doğru bulmuyorum. 50 yıldır kavga yapıyorlar ancak bitmedi. Anavatan ile iyi giden her partinin yanındayım. İçerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Sürdürülebilir bir sistem için başkanlık sistemine geçilmelidir.”

Süleyman Aylanç

“Siyasilerin koltuk kavgası bitmedi. Bence bu düzene halk da layıktır. Her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Bugün içerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir değildir. Sürdürülebilir bir sistem için ya Kıbrıs’ta ya bir anlaşma olacak ya da erken bir seçim olacak. Başka türlü çözülmez.”

Muhiddin Karadeniz

“Siyasilerin koltuk kavgalarıyla hiç ilgilenmek istemiyorum. İçerisinde bulunduğumuz sistem sürdürülebilir bir sistem midir? Bunu bize zaman gösterecektir. Ekonomi yerlerde. Beni çocuklarıma okula giderken çantalarına ne koyacağımı kara kara düşünüyorum.”