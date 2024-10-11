‘Kıbrıs hedef olabilir’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in yaptıklarını herkesin kınadığını, bölgenin Kıbrıs’a da çok yakın olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizi en çok rahatsız eden Güney Kıbrıs’ın attığı adımlar ile hedef haline gelebileceği” şeklinde konuştu.

Rum halkının kendi liderleri olan Nikos Hristodulidis’i, “Nasıl bu kadar teslim olabilirsin. Nasıl bu kadar kucağa oturabilirsin” diye suçladığını dile getiren Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın artık vaziyetten çıktığını ve üs haline geldiğini işaret etti.

Sabah TV’ye konuk olan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ı böyle adımlarla hedef haline getirmenin hiç de doğru bir strateji olmadığının altını çizerek, “Mademki Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum Cumhuriyetine dönüşmüştür ve Türkiye’ye sormadan anlaşmalar yapılıyor. Bu da Kıbrıslı Türklere kendi devletlerini kurma halini vermiştir” dedi.

Kıbrıs’ta gerçeklere dayalı bir siyasetin şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır” ifadelerini kullandı.

