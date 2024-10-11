2 yıl yatacak

Gönyeli’de düzenlenen operasyonda üç tür ve az miktarda uyuşturucuyla yakalanan Ömer Kumlutepe, Umut Bahçeci ve Amor Buya Kamara hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Kumlutepe 2, Bahçeci bir yıl 6 ay ve Kamara 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.20 raddelerinde, Gönyeli Belediye zabıta ekibi ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli ekipler tarafından Ömer Kumlutepe’nin kullandığı, Umut Bahçeci ve Muhammed Dindar’ın yolcu olarak bulunduğu aracın şüphe üzerine durdurulup arama yapıldığını anımsattı.

Yargıç, araçta yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 3 buçuk gram sentetik cannabionid, bir gram kokain ve 3 adet hassas terazi bulunduğunu ifade etti.

Yargıç, Bahçeci’nin polisi görünce siyah bir çantayı camdan attığını, çantanın emare alındığını ve içerisinde 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve hassas terazi tespit edildiğini söyledi.

Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumu tehdit ettiğini belirten yargıç, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, Ömer Kumlutepe ve Amor Buya Kamara’nın aracında birden fazla türde uyuşturucu bulunmasını aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Gençlerin uyuşturucuya kötü arkadaş çevrelerinde alıştığını söyleyen yargıç, davayla ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti.

Sanıkların 10 aydır cezaevinde yargılanmayı beklediklerini, davalarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını kaydeden yargıç, bu hususların lehlerine değerlendirildiğini ifade etti.

Yargıç, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, üç tür uyuşturucu tasarrufu eden Ömer Kumlutepe’ye 2 yıl, suçla bağı olan Umut Bahçeci’ye bir yıl 6 ay, Kamara’ya ise 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.